Shanghai'da Kurulu 5g Baz İstasyonlarının Sayısı 51 Bini Geçti

SHANGHAİ, 11 Haziran (Xinhua) -- Yerel yetkililer, Çin'in finans merkezi Shanghai'da Nisan sonu itibarıyla kurulu olan 5G baz istasyonlarının sayısının 51.716 olduğunu, kentte yaşayan her 10.000 kişiye 20,8 5G baz istasyonu düştüğünü söyledi.Shanghai İletişim İdaresi'nin verdiği bilgilere göre, 5G ağ kurulumu itibarıyla metropolde 5G baz istasyonlarının ortalama yıllık büyüme oranı son yıllarda yüzde 65'in üzerine çıkarken, Nisan sonu itibarıyla Shanghai'da kilometrekare başına 8,2 5G baz istasyonu bulunuyordu. İdareye göre, Shanghai'da bulunan telekom şirketleri Haziran 2019'dan bu yana 5G yatırımlarına hız verdi. Shanghai'daki telekom operatörlerinin sabit sermaye yatırımları Nisan sonu itibarıyla 37,56 milyar yuana (yaklaşık 5,59 milyar ABD doları) ulaşırken 5G yatırımları 12,3 milyar yuan ile bu toplam içinde yüzde 32,8 paya sahipti. Shanghai İletişim İdaresi ayrıca, Çin'in üç büyük telekom operatörü olan China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un Shanghai şubelerinin toplam 9,3 milyondan fazla mobil telefon kullanıcısı olduğunu ve bunun ülke genelinin yüzde 21,3'üne karşılık geldiğini söyledi.