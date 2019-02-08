"SİBEL" Filminden "SUS Payı" Şarkısı Yayında!

Rap müziğin özgün ismi Pi ve Bassel Hallak'ın SİBEL için bestelediği "Sus Payı" 8 Şubat'tan itibaren dijital platformlardan dinlenebilir.

SİBEL 22 Şubat'ta sinemalarda!

Çevresiyle ıslık diliyle anlaşan genç bir kadının öyküsünün anlatıldığı SİBEL'de baş karakterin sessiz haykırışları, Pi'nin film için bestelediği "Sus Payı" adlı parçada kelimelere dökülüyor. Filmi izlediği anda Sibel karakteriyle özdeşleştiğini söyleyen Pi, Sibel'in ve filmin sesi olmanın ona çok gurur verdiğini söylüyor. Kendi doğrularından vazgeçmeyen ve dimdik duran Sibel'in öyküsünden çok etkilendiğini belirten Pi, SİBEL'i tüm dünyadaki kadınlara örnek olacak bir öykü olarak görüyor. Filmin Almanya ortak yapım şirketi Riva Filmproduktion etiketiyle dijital platformlarda yerini alan "Sus Payı" Spotify ve iTunes üzerinden dinlenebilir.

Kuşlar kadar özgürüm her dem

Bir gün düşünce kaldığım yerden

Konuşamasam bile daha sesliyim

Kime bağıracağımı biliyorum ama nerden?

"Ben varım ve tam da buradayım!"

Pi, "Sus Payı" şarkısının sözlerini yazma sürecini şöyle anlatıyor:

"Sibel'in sadece ıslık diliyle konuşabilmesine ve toplumdan dışlanmasına rağmen 'Ben varım ve tam da buradayım' duruşu beni çok etkiledi. Ve hemen filmin bitiminde kalemimden kağıda aktı sözler. Bu filmin sesi olmak, Sibel'in sesi olmak benim için çok gurur vericiydi. Toplumda değinilmesi gereken bir konuyu işleyen bu film aslında tüm dünyadaki kadınlara örnek nitelikte. Bazen yaşadığımız acı verici olaylar bizi daha güçlü kılar. Aradığımız ışık sadece kendi içimizde saklıdır."