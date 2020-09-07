Siber Kariyer Sertifika Programı başlıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Siber Kariyer Sertifika Programı, Siber Vatanın yeni uzmanlarını yetiştirmeye ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlamaya önemli katkı sunacak" dedi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerin katılacağı Siber Kariyer Sertifika Programını başlatıyor.

Çeşitli yarışmalarla öğrencilerin teknik kabiliyetleri ölçülecek

Siber Güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerin katılacağı programda 3 hafta boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından, Bilgi Güvenliğine Giriş, Linux İşletim Sistemi Temelleri, Temel Ağ Güvenliği, Web Uygulama Güvenliği, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Uygulamalı Sızma Testi, Machine Hacking, Threat Hunting ve Bilgisayar Adli Analizi eğitimleri verilecek. Eğitimlerin yanı sıra program boyunca düzenlenecek CTF'ler ve çeşitli yarışmalarla öğrencilerin teknik kabiliyetleri ölçülecek. 3 haftalık programda, uzman isimlerden mentorluk da alacak öğrenciler, program sonunda küme üyesi firmalarda iş ve staj imkanları yakalama fırsatı kazanacak.

"Ülkemizin olası saldırılarda siber güvenlik çözümlerini üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de konuyla ilgili yaptığı şu açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak ülkemizin olası saldırılarda siber güvenlik çözümlerini üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz. Bunun için kurduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 170 üyesiyle başarılı çalışmalara imza atıyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bugüne kadar gerçekleştirdiği 150'nin üzerinde eğitim programıyla 4000'e yakın öğrenciye eğitim verdi. Pandemi sürecinde de eğitimlere ara vermeyen Kümelenmemiz, Nisan-Ağustos ayları arasında 30 online eğitim gerçekleştirildi. Siber Kariyer Sertifika Programı da Siber Vatanın yeni uzmanlarını yetiştirmeye ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlamaya önemli bir katkı sunacak. Bu alanda kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerimizi bu programa bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayii Akademi, CyberThink Düşünce Kuruluşu, Siber Kulüpler Birliği ve Vizyoner Genç tarafından da desteklenen program 5-24 Ekim tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 13 Eylül olan programa, online yazılı sınav, online CTF ve online mülakat aşamalarını geçen 20 kişi kabul edilecek. Programa ilişkin detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenlerin www.siberkariyer.online web sitesini ziyaret etmesi gerekiyor. - ANKARA