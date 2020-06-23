Sibirya Böyle Sıcaklık Görmedi: Alarm Verildi! - Son Dakika

Dünyanın en geniş coğrafyalarından bir tanesi olarak bilinen Sibirya çok ciddi sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Özellikle de bugüne kadar hiç görülmemiş bir sıcaklığa ulaştığı söyleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar.

Sibirya denilince birçok kişinin aklına muhtemelen yüksek soğuklar gelmiştir. Hava sıcaklığının bazı zamanlarda -64 dereceye kadar düştüğü bu topraklarda, şimdilerde 37 derece görülmeye başlandı. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta buradaki sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkmıştı.

Sibirya sıcaklıkları pes dedirtti

Kabul görmüş meteoroloji uzmanları tarafından paylaşılan bilgiler, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg tarafından da paylaşıma açıldı. Hızlı bir şekilde etkileşime giren paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye'de de hava sıcaklıkları gerçekten mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlıyor. Elbette bazen daha serin bir hava durumu insanları biraz rahatlatsa bile çoğunlukla dayanılmaz sıcaklıklar kendisinin belli ediyor. Durumu daha net anlamak için sadece Sibirya değil Kuzey ülkelerinin tamamına bakmak yeterli.

Kuzey kutup bölgesinde hava sıcaklığı daha önce görülmemiş derecede artış gösteriyor. Bilim insanları bu sıcaklık seviyelerine 2100 yılında geleceğimizi tahmin ediyordu. Ancak rekor 80 yıl önce kırılmış oldu. Sizce küresel iklim nasıl bir yöne doğru gidiyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.