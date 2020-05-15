Sıcağı gören Antalyalılar, teras ve balkonlara şişme havuz kurdu - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında evlerinde kalan Antalyalılar, havanın ısınmasıyla çocuklarının serinlemesi için teras ve balkonlarına su dolu şişme havuz koydu.

Antalya'yı etkisi altına alan sıcak hava, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalanlara, alternatif serinleme çözümleri ürettirdi. Koronavirüs tedbiri için girişi kapalı olan sahillere gidemeyenler, sıcaktan bunalan çocuklarını şişme havuzda serinletti. Yıldız Mahallesi'nde oturan aile, 5 katlı apartmandaki dairesinin terasında plastik havuz şişirdi. İçini su dolduran aile fertleri, çocuklarına oyun alanı oluşturdu.

Lara bölgesinde evinin terasında, 2 çocuğunun serinlemesi için şişme havuz dolduran diş hekimi Can İpek ise beraber vakit geçirdi. Yaklaşık 50 gündür çalışmadığını ve evinde olduğunu anlatan İpek, "Çocukları bu süreçte oyalamak oldukça zor. Birçok şey yaptım. Fakat havalar ısınınca çocuklar denize ve havuza girmek istiyor. Benim de aklıma uzun zaman önce aldığımız fakat hiç kullanmadığımız havuzu şişirmek geldi. Eşimle birlikte havuzu doldurup çocuklarımızın eğlenmesini izliyoruz" dedi.

Antalya'da bugün hava sıcaklığı, 33 derece olarak ölçüldü.