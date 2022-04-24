SICAKLIK ARTTI, SAHİL DOLDU - Son Dakika

ANTALYA'da hava sıcaklığının artmasıyla Konyaaltı Sahili doldu.

Geçen haftayı serin havanın etkisiyle geçiren turizm kenti Antalya'da, 2 gündür hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Bugün hava sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşınca vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak için sokağa çıktı. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda güneşlenirken, bir bölümü ise sıcaklığı 19 derece olan denize girdi. Bazı kişiler ise sahil bandında yürümeyi tercih etti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcak ve güneşli havanın önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.