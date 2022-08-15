ŞANLIURFA'DA İSOT TARLASINDA ÇALIŞANLARA 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA İSOT TARLASINDA ÇALIŞANLARA 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI

15.08.2022 13:15
ŞANLIURFA'DA İSOT TARLASINDA ÇALIŞANLARA 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI

SICAKLIKLARIN 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da isot tarlasında güneş altında çalışanlara güneş çarpması hakkında uyarıda bulunularak, şapka dağıtıldı.

SICAKLIKLARIN 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da isot tarlasında güneş altında çalışanlara güneş çarpması hakkında uyarıda bulunularak, şapka dağıtıldı.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık çalışanları kentin simgesi olan balıklıgölde ve isot yapımında çalışan tezgahlardaki işçilere yönelik güneş çarpması hakkında bilgilendirmede bulunarak şapka dağıtımı yaptı. İsot tarlasında çocuklarıyla birlikte 40 derecelik çadırlarda acı isot temizliği yapan kadın ve çocuk işçileri ziyaret eden Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürü Kezban Yavuz Emik, işçileri güneş çarpması konusunda uyarılarada bulunarak şunları söyledi: "Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak sıcak havalarda oluşabilecek sağlık problemleri hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirme yapmaktayız. Bugün Balıklıgöl ve Urfa isotu yapımında çalışan kadınlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza güneş çarpması hakkında bilgilendirme yaparak, korunmaları için şapka dağıtımı yaptık. Sıcak havalarda oluşabilecek sağlık problemleri hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirme yapmaktayız. Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu vücut ısısını ayarlayan terleme mekanizması bozulmasına bağlı olarak 10-15 dakika içerisinde vücut ısısı 40-41 derecenin üstüne çıkabilir. Güneş çarpması dediğimiz bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi sağlık problemleri görülebilmektedir. Yaşlılar, çocuklar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, şeker, tansiyon, kalp, karaciğer, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar sıcaklardan en çok etkilenen gruplardır.? dedi.

Günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı konusunda uyarıda bulunan Emik, 'Dışarıda bulunması gerekenler şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi gibi koruyucu önlemler almalı, aşırı hareketlerden kaçınmalı ve sık sık sulu gıdalar tüketmeli açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli."

Emik ayrıca; "Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasından dolayı vücut yeni duruma terleme ile ısısını dengelemeye çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Dolayısıyla aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Sıcaklığın artması ile birlikte vücuttan ter ile öncelikle sıvı, potasyum ve sodyum gibi birçok mineral kayıpları olur. Bunun sonucunda bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri görülebilmektedir. Ayrıca sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve buna bağlı besin zehirlenmeleri sık görülmektedir. Bu nedenle Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA İSOT TARLASINDA ÇALIŞANLARA 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA İSOT TARLASINDA ÇALIŞANLARA 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement