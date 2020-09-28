Sidas Antik Kenti, gün yüzüne çıkmayı bekliyor - Son Dakika

MANİSA'nın Demirci ilçesindeki 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip Sidas (Saittai) Antik Kenti'nin, toprak altından çıkarılıp, turizme kazandırılması isteniyor.

Son olarak yasa dışı yollarla İtalya'ya götürülen 1800 yıllık yazıtın, hukuk mücadelesinin ardından Türkiye'ye teslim edilmesiyle gündeme gelen Sidas Antik Kenti, 100'e yakın loncasıyla dönemin Anadolu'nun ticaret merkezi konumunda olma özelliğini taşıyor. Dönemin Roma İmparatoru Hadrianus'un da ziyaret ettiği antik kent, stadyumunun bir bölümü dışında toprak altında. Üzerinde ot ve çalıların bittiği, ormanlık alanda kaybolan antik kentin üzerinde SİT alanı olmasına rağmen çiftçiler tarım yapıyor. Yöre halkı, Helenistik ve Roma döneminde güçlü olan, Bizans döneminde ise varlığını sürdüren antik kentin, gün yüzüne çıkartılıp, turizme kazandırılmasını istiyor.