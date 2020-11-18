Şiddet olaylarının arttığı Ayvalık'ta muhtarlara seminer verildi - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, son bir yıl içerisinde 258 şiddet olayı yaşandı. Ayvalık Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nce, artan şiddet olayları üzerine mahalle muhtarlarına seminer verildi. Seminerde konuşan sosyal çalışmacı Neslihan Özdemir, "258 kadın, engelli, yaşlı ve çocuk aile içi şiddete maruz kalmış. Şiddet mağdurlarının sadece yüzde 3 gibi bir kısmının kolluk kuvvetlerine başvurduğunu göz önünde bulundurursak sayı çok daha fazla" dedi.

Ayvalık ilçesinde 2019'un eylül ayından 2020'nin eylül ayına kadar geçen sürede, 258 kadına yönelik şiddet olayı yaşandığı kayıtlara girdi. Şiddet olaylarının artış göstermesi üzerine Ayvalık Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü harekete geçti. Bu kapsamda ilçedeki mahalle muhtarlarına seminer düzenlendi. Ayvalık İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen seminerde konuşan Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, "Bayağı olaylar oluyor, sıkıntılar yaşanıyor. İçişleri Bakanlığımızdan bize gelen talimat doğrultusunda muhtarlarımıza bu konuda bir eğitim veriyoruz" dedi.