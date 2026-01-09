Şiddetli fırtına can aldı! 5 ilden kahreden haberler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Şiddetli fırtına can aldı! 5 ilden kahreden haberler

Şiddetli fırtına can aldı! 5 ilden kahreden haberler
09.01.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde gün boyu etkili olan kuvvetli fırtına birçok ilde çatıları uçurdu, balkonları yıktı. Karaman, Denizli, Aydın, Bursa ve Aksaray'da yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin birçok ilinde fırtına nedeniyle çatılar uçtu, balkonlar yıkıldı. Yurdun büyük bölümünde gün boyu etkili olan kuvvetli fırtına 5 cana mal oldu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde yaşayan Süleyman Karamanoğlu'na ait ahırın çinko çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Çatı, hayvanlarını kontrol etmek için dışarıya çıkan 58 yaşındaki adama çarptı. Yere yığılan Karamanoğlu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Süleyman Karamanoğlu'nun öldüğünü belirledi.

DENİZLİ'DE ÇATIYI KONTROL EDEN ADAM DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de fırtına etkiliydi. Aydın Çelik, fırtınada kontrol amaçlı evinin çatısına çıktı ancak şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybetti. Zemine düşerek ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aydın Çelik'in kardeşinin 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

AYDIN'DA İSKELEDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ DENİZE DÜŞTÜ

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde çalışma yapılıyordu. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Fırtına sırasında oluşan dalgalar, iskelede çalışan üç işçiyi denize düşürdü. Arama kurtarma ekipleri, 30 yaşındaki İsmail Dağ'ın cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılan diğer iki işçinin tedavisi sürüyor. İşçilerden birinin durumu ise ağır.

BURSA'DA BİR GENÇ DUVARIN ALDINDA KALDI

Bursa'da rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi aştı. Kestel ilçesinde bir duvar çöktü. O sırada 22 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi, duvarın önündeydi. Moloz yığınlarının altında kalan genç kurtarılamadı.

AKSARAY'DA BAHÇEDEKİ KADININ ÜZERİNE ÇATI PARÇALARI DÜŞTÜ

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Restoran işleten 60 yaşındaki Meral Tezer, o sırada bahçedeydi. Restoranın kopan çatısının parçaları kadına isabet etti. Ağır yaralanan Tezel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Doğal Afetler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şiddetli fırtına can aldı! 5 ilden kahreden haberler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:39:00. #7.11#
SON DAKİKA: Şiddetli fırtına can aldı! 5 ilden kahreden haberler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.