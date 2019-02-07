Siemens ve Gaggenau Pazarlama Müdürü Ekin Alayat Sarfati Oldu
1 saat önce
BSH Grubu'na ait Siemens ve Gaggenau markalarının Pazarlama Müdürü Ekin Alayat Sarfati oldu.
BSH Grubu'na ait Siemens
ve Gaggenau markalarının Pazarlama Müdürü Ekin Alayat Sarfati oldu. Boğaziçi Üniversitesi
Uluslararası Ticaret Bölümü'nden 2002 yılında derece ile mezun olan Sarfati, kariyerine British American Tobacco Türkiye
'de Pazarlama Uzmanı olarak başladı.
Sarfati, BSH Türkiye'deki görevinden önce 2004 – 2018 yılları arasında Imperial Tobacco Turkiye'de sırasıyla Marka Müdürü, Ekonomik Markalar Grup Marka Müdürü, Uluslararası Stratejik Markalar Grubu Marka Müdürü, Türkiye Pazarlama Müdürü ve Doğu Akdeniz
Bölge Pazarlama Müdürü olarak yönetim kurulunda görev aldı. (Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:29 Kaynak: DHA
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