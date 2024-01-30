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Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı - Son Dakika
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Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı

Diyarbakır'da sıfır otomobil alan Yakup Kurttekin, aracının sürekli arıza verdiğini ve sorunun çözülmediğini iddia ediyor. Kurttekin, aracını 6 kez servise götürdüğünü ve hala aynı sorunun devam ettiğini belirtiyor. Mağduriyetinin giderilmesini talep eden Kurttekin, aracın değiştirilmezse hukuki süreç başlatacağını söylüyor.

Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
30.01.2024 - 10:06,  Güncelleme: 10:10
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Diyarbakır'da yaklaşık 9 ay önce sıfır otomobil alan Yakup Kurttekin, 3 ay sonra aracın bozulmasıyla kabus dolu bir hayatı yaşamaya başladı. 20 günde bir aracının muhakkak servise gittiğini belirten Kurttekin, sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

SIFIR ALDI BİRKAÇ AY SONRA ARIZA LAMBASI YANDI

Yakup Kurttekin isimli vatandaş çocuklarını okula götürüp getirmek için araba almaya karar verdi. Kurttekin, 30 Nisan 2023'te kentteki bir oto bayiden bir milyon 245 bin TL'ye sıfır araç satın aldı. Aracını birkaç ay kullanan Kurttekin, adblue ve motor arızası şokuyla karşı karşıya kaldı.

Arıza lambası yanan aracını servise götüren Kurttekin, yetkililerin sorunun çözüldüğünü söylediklerini ancak 20 gün sonra yine aynı arıza lambasının yanmasıyla servise tekrar gittiğini belirten Kurttekin, yine aynı şekilde arızanın onarıldığı cevabını aldı.

Sıfır aldığı araç kabusu oldu! Her şey 3 ay sonra başladı

6 KEZ SERVİSE GİTTİ

Yaşadığı süreci anlatan Kurttekin, yetkililerin mağduriyetini gidermesi konusunda çağrıda bulunarak, "Aracımı 30 Nisan 2023'te Diyarbakır Opel bayisinde sıfır aldım. Aracımın marka ve modeli Opel Grandland. Aracımı aldıktan 3 ay sonra adblue arızası vermeye başladı. Ben de direkt aracımı servise götürdüm. Servise girişim son arızayı da sayarsak 6 olacak. 6'dır benim aracın problemini çözdüklerini söylediler. Ama problem halen aynı. Ben aracın tamir işlerinden anlamam. Adblue ve motor arızası bu kez yanmaya başladı. Konuyla alakalı her gittiğimde sorunun çözüldüğü yönünde fatura verdiler. 15-20 gün aralıklarla aynı hataları almaya başladım. En son 5 gün önce aracım servisten çıktı. Şimdi yine aracımın arıza lambası yanıyor. Yetkililerden ricam; mağduriyetimi bir an önce gidermeleridir" dedi.

"ARACIMI DEĞİŞTİRMEZLERSE DAVA AÇACAĞIM"

Sorununun çözülmediği takdirde hukuki süreç başlatacağını ifade eden Kurttekin, "Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Değiştirmezlerse hukuki süreç başlatacağım. Mağduriyetimin giderilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kendileri bana merkezle görüştüklerini, merkezlerinin verdiği talimat doğrultusunda gerekli işlemleri yaptıklarını söyledi. Ama aynı problemi tekrar yaşıyorum. Görüldüğü gibi motor arızası halen yanıyor. Aracımı ya düzgün yapmıyorlar ya da hiç tamir etmiyorlar. Bu konuda çok mağdurum ve şikayetçiyim" diye konuşan Kurttekin, son olarak şunları söyledi:

"Aracım şu an 9 bin 800 kilometrede ve garanti kapsamında. Daha yılı dahi dolmamış, 9 aydır bu araç bende. Yılı dolmadan sıfır bir araç 6 defa servise gider mi? Aracımı az bir fiyata da almadım. Bir milyon 245 bin TL'ye bu araç bana mal oldu. Şu anda hem mağdurum, hem bozuk araba ile geziyorum hem de aracımı düzgün tamir etmiyorlar. Aracımı bu halde mecbur kullanmak zorundayım. Bu anlamda hem benim hem çocuklarımın hayati tehlikesi var. Bu problemlerin nelere yol açabileceğini dahi bilmiyorum. Lütfen mağduriyetim giderilsin." Öte yandan, aracın alındığı bayi, sorunun Opel ile çözülmesi gerektiği bildirildi.

Sıfır aldığı araç kabusu oldu! Her şey 3 ay sonra başladı
Sıfır aldığı araç kabusu oldu! Her şey 3 ay sonra başladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Harun Gür: Servisi değiştirsin. Belki oradaki ustaların kafası çalışmıyor olabilir. Yanıtla 1 2
  • Kamuran Sertkaya: 2015 den sonraki araç alınmaz..hepsinden parça çalma var... Yanıtla 0 0

Diyarbakır, AdBlue, Arıza, Hukuk, 3.Sayfa, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı - Son Dakika


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