Sıfır Atık Festivali'nde boynuzdan tespih sanatı ilgi gördü

Sıfır Atık Festivali kapsamında oluşturulan Sanat Sokağı, geri dönüşüm ve el sanatlarını bir araya getiren özel çalışmalara ev sahipliği yaptı. Haberler.com olarak festival alanında gerçekleştirdiğimiz röportajda, boynuzlardan tespih yapan usta, üretim sürecinin detaylarını ve geri dönüşümün sanata dönüşen yönünü anlattı. Atık ya da kullanılmayan malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle ortaya çıkan tespihler, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Festivalde sergilenen ürünlerin yalnızca bir aksesuar değil, emek, sabır ve ustalıkla ortaya çıkan el işi eserler olduğunu belirten usta, üretimin birçok aşamadan geçtiğini söyledi. Boynuzların önce ısıtıldığını ya da kalınlığına göre kesildiğini ifade eden usta, daha sonra bu parçaların düzeltilerek küp haline getirildiğini ve tek tek işlenerek tespih formuna kavuşturulduğunu aktardı.

GERİ DÖNÜŞÜM İLERİ DÖNÜŞÜME EVRİLİYOR

Sanat Sokağı'nda tespih yapım sürecini anlatan usta, kullanılan malzemelerin geri dönüşüm anlayışıyla değerlendirildiğini belirtti. Boynuz gibi doğal malzemelerin işlenerek yeniden kullanıma kazandırıldığını söyleyen usta, bu sürecin yalnızca geri dönüşüm değil, aynı zamanda ileri dönüşüm örneği olduğunu ifade etti. Böylece kullanım dışı kalabilecek malzemeler, el emeğiyle estetik ve işlevsel ürünlere dönüşüyor. Usta, "Tespih yapıyorum. Yani geri dönüşüm, ileri geri dönüşüm boyutuna evriliyor" sözleriyle yaptığı çalışmanın temel yaklaşımını anlattı. Sıfır Atık Festivali'nin ruhuna uygun şekilde, malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle ortaya çıkan tespihler, hem çevre bilincini hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını temsil ediyor. Ziyaretçiler de bu üretim sürecini yakından görerek malzemenin nasıl değer kazandığına tanıklık etti. Boynuzdan tespih üretiminin özel bir dikkat ve teknik bilgi gerektirdiğini belirten usta, her parçanın farklı yapıda olduğunu ve bu nedenle işleme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Malzemenin formuna göre kesim, düzeltme ve şekillendirme aşamalarının değiştiğini aktaran usta, el emeğiyle yapılan bu çalışmanın seri üretimden farklı olarak her ürüne ayrı bir karakter kazandırdığını ifade etti.

BOYNUZLAR TEK TEK İŞLENEREK TESPİHE DÖNÜŞÜYOR

Tespih yapımının birçok aşamadan geçtiğini anlatan usta, ilk olarak boynuzların ısıtıldığını veya kalınlıklarına göre kesildiğini söyledi. Kesilen parçaların düzeltildikten sonra küp haline getirildiğini belirten usta, ardından her parçanın tek tek delindiğini aktardı. Delme işleminin ardından parçalar zımparada silindir haline getirilerek tespih tanelerinin temel formu oluşturuluyor. Üretim sürecinin sonraki aşamasında parçalar tornaya takılıyor. Usta, tornada özel bıçaklarla çalışarak tespih tanelerine istenen formu verdiklerini ifade etti. Bu aşamada hem el becerisi hem de malzemeyi iyi tanımanın büyük önem taşıdığını belirten usta, her tanenin uyumlu ve düzgün bir yapıya kavuşması için dikkatli çalışılması gerektiğini söyledi. Sıfır Atık Festivali'nde ziyaretçilerle buluşan boynuz tespihler, geri dönüşümün sanat ve zanaatla birleştiğinde nasıl değerli ürünlere dönüşebileceğini gösterdi. Ustanın anlattığı üretim süreci, hem geleneksel tespih yapımının inceliklerini hem de doğal malzemelerin yeniden değerlendirilmesinin önemini ortaya koydu. Sanat Sokağı'nda sergilenen bu çalışma, festivalin en dikkat çeken el emeği örnekleri arasında yer aldı.