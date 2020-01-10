"Sıfır Bir" filminin özel gösterimi yapıldı

Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği "Sıfır Bir" filminin özel gösterimi, Adana'da gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezindeki gösterim öncesi AA muhabirine konuşan yönetmen Kadri Beran Taşkın, bir hayalin peşinden gittiklerini söyledi.

Televizyonda yapılan ve anlatılan işlerden çok daha sert birşey yaptıklarını belirten Taşkın, "İnsanların bizi anlaması ve benimsemesi zor bir ihtimal gibi geliyordu. Ama çok şükür anladılar. 15 dakikalık kısacık bir bölümde 10-15 kişiyle çektiğimiz şey bugün buralara kadar geldi. Çok gururlu ve mutluyuz. Böyle bir kalabalığı görmek tarifi imkansız bir hissiyat. Bugün burada sinema salonunda buluşmak daha farklı bir duygu." dedi.

Filmin başrol oyuncusu Savaş Satış ise izleyicilerle birlikte bu heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ve bu projeye çok emek harcadıklarını dile getirdi.

Filmi, beyaz perdeye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Satış, "Bizim için tarifsiz bir duygu. Çünkü bu projeyi ilk kez bu topraklarda gün yüzüne çıkardık, bu topraklarda yeşerdi ve bu topraklarda büyüdü. Daha sonra ülke genelinde ve dünyanın birçok ülkesinde izlenmeye başladı. Allah izleyen ve destek veren herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Filmde "Cihat" rolünü canlandıran diğer başrol oyuncusu Onur Akbay da dijital ortamda bir internet dizisiyken kendi çabalarıyla buralara kadar geldiklerini anlatarak, "Projemizi beyaz perdeye taşıdık. Çok iyi konulara değindiğimizi düşünüyoruz. Farklı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Sıfır Bir'in doğduğu topraklarda seyircimizle beraberiz. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız." diye konuştu.

Özel gösterime, filmin yönetmeni Kadri Beran Taşkın, oyuncularından Savaş Satış, Onur Akbay, Mehmet Elmas, Burak Akyüz, Hakan Aydın, ve Salih İnci ile çok sayıda sinemasever katıldı.