Şiir ve Edebiyatın Şehri" Tiyatroyu Sevdi

İSMAİL HAKKI DEMİR - Türk edebiyatına damga vuran birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş 'ta devlet tiyatrosu oyunları kapalı gişe sahneleniyor. Mehmet Akif İnan , Alaeddin Özdenören, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç Aşık Mahsuni Şerif gibi Türk edebiyatına damga vuran birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş, kültürel birikimini tiyatroya da yansıtıyor.Kentte 2010'da kurulan Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salonda oturacak yer zor bulunuyor. Türkiye 'nin en büyük üçüncü salonuna sahip devlet tiyatrosunda vatandaşlar, her ay ortalama 3-4 farklı oyunu izlemek için günler hatta haftalar öncesinden biletlerini alıyor. Her yaş grubundan vatandaşın geldiği tiyatro salonu oyunlarını kapalı gişe sahneliyor.Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu Müdürü Orhan Başpınar , AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şiirin ve edebiyatın başkenti" unvanıyla anılan Kahramanmaraş'ın tiyatroyu çok sevdiğini söyledi.Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosunun 2010'da Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde açıldığını hatırlatan Başpınar, "Tiyatromuzun açıldığı ilk yıllarda dolululuk oranı yüzde 50-60 düzeyindeyken şu anda yüzde 100'ü aştı. Kahramanmaraş'ta tiyatroda çok yol alındı. Seyirci bakımından Türkiye'de en ileri gelen kentlerden biriyiz." dedi.Başpınar, devlet tiyatrosuna ayda 3-4 oyun geldiğini anlatarak, açıldıkları günden bu yana yaklaşık 250 bin tiyatroseveri ağırladıklarını ifade etti.Kentte seyircinin tiyatroya aç olduğunu gördüklerini aktaran Başpınar, tiyatroseverlerin kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti."Salonumuz yetmiyor"Başpınar, ilk açıldığı yıllarda fazla ilgi görmeyen tiyatronun şimdi altın dönemlerini yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Eskiden oyun açıklandıktan sonra son güne kadar salonun dolmasını bekliyorduk. Şimdi oyun açıklandığı andan itibaren kısa sürede biletlerin tamamı bitiyor. Şu anda aşırı bir talep var. Tiyatromuza, Kahramanmaraş seyircisi yoğun ilgi gösteriyor. Gelip de giremeyen seyircimiz çok. Biletler kısa sürede tükeniyor. Salon dolduğu olduğu için yaklaşık 300 kişiye yer olmadığını belirtiyoruz. 472 koltuklu salonumuz Türkiye'deki büyüklük bakımından üçüncü sırada, ancak yetmiyor."Kahramanmaraş'ın turne bölgesi olduğu için vatandaşların ayda 4 farklı oyun izleyebildiğini belirten Başpınar, "Seyircilerimiz her hafta farklı bir bölgenin tiyatrosunu izleyebiliyor. Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, tiyatronun da başkenti olma yolunda ilerliyor çünkü Kahramanmaraş halkı tiyatroyu çok sevdi. Seyircilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.