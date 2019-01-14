Siirt Halk Hikayeleri" Kitabı Yayımlandı

Siirt
'in sosyal yapısı ve kültürel yaşamını konu olan "Siirt Halk Anlatıları" kitabı çıktı. Siirt Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yaşar
, araştırma görevlisi Erdem Akın ve Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri ve Tarih Bilimi Uzmanı Abdurrezzak Çelik tarafından hazırlanan, 294 sayfadan oluşan kitap yayınlandı.
Çelik, yaptığı açıklamada, 64 hikayeden oluşan kitabın 5 yıllık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.
Çalışmanın birinci bölümünde Siirt adının anlamı, şehrin coğrafyası, dini ve sosyal yapıları, kültürel yaşam, gelenekler ve tarihi eserlerin yer aldığına işaret eden Çelik, "Halk mutfağı gibi başlıklar altında Siirt'in kadim geçmişi hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde masal ve hikayeler hakkında genel bir bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır. Üçüncü bölümde araştırma sonucunda derlenen 62 masal ve hikayenin günümüz Türkçesine uyarlanmış şekli yer almıştır. Dördüncü bölüm Arapça yazılmıştır." dedi.
Çelik, hikayelerde geçen konuların yaşanmış gerçek olaylardan esinlenerek hazırlandığını aktararak, şöyle konuştu:
"Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak geleneksel yaşam tarzında büyük değişmeler olmuştur. Televizyonsuz, internetsiz geçen gecelerde aile büyüklerinin ve toplumun deneyimlerini yeni nesillere aktarma yöntemi olan sözlü edebiyat ürünlerinin günümüzde aktarımı gittikçe azalmıştır. Atalarımızın süzgecinden geçerek gelmiş bu hikayelerin yeni nesillere ışık tutması amaçlanmaktadır."