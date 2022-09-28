Siirt'te devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
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Siirt'te devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü

28.09.2022 19:16

Siirt'in Şirvan ilçesinde, devrilen odun yüklü traktör römorkunun altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde, devrilen odun yüklü traktör römorkunun altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İkizler köyü Nergizler mezrasında Nurettin Yaral'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörün arkasına takılı odun yüklü römorkta bulunan sürücünün yeğeni Enescan Yaral ağır yaralandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
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