Son Dakika Haberleri: Siirt Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Siirt Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

2 saat önce

Siirt ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Siirt ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 8 şüpheli için İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekiplerince Siirt'in Kurtalan ile Batman merkez ile Kozluk ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 45 gram esrar, 2 gram eroin, 30 gram kenevir tohumu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 7 fişek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:27 Kaynak: AA

Batman, Siirt, Güncel
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