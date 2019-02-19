Siirt Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
2 saat önce
Siirt ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt
ve Batman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 8 şüpheli için İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekiplerince Siirt'in Kurtalan
ile Batman merkez ile Kozluk
ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 45 gram esrar, 2 gram eroin, 30 gram kenevir tohumu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 7 fişek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:27 Kaynak: AA
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