Siirt Özel İdarespor: 1 - Mardin Büyükşehir Başakspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Özel İdarespor: 1 - Mardin Büyükşehir Başakspor: 1 - Son Dakika

Siirt Özel İdarespor: 1 - Mardin Büyükşehir Başakspor: 1

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.

Siirt Özel İdarespor: 1 - Mardin Büyükşehir Başakspor: 1, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.


Siirt Şehir Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşma hızlı başlayan Mardin Büyükşehir Başakspor 34. dakikada Yusuf'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.


İkinci yarının 87. dakikasında Siirt Özel İdarespor, Harun'un penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı.


Karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.


Taraftarlar, seyircisiz oynanan maçı sahaya yakın binaların balkon ve çatı katında izledi.


Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de izledi.

Mardin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyircisiz maçta olay çıktı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz

Son Dakika Haberleri
23:18 MUĞLA Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü
23:13 Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası
23:12 Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
23:11 Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı
23:08 Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 23:25:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt Özel İdarespor: 1 - Mardin Büyükşehir Başakspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]