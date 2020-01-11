Siirt'te 111 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 111 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Siirt'te 111 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezi açılışı gerçekleştirildi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'te 111 çalışanı olan çağrı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Siirt'te 111 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezi açılışı gerçekleştirildi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'te 111 çalışanı olan çağrı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'teki temasları kapsamında Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde yapımı tamamlanan, ilk etapta 111 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Daha sonra törende konuşan Bakan Varank, çağrı merkezlerinin hem genç hem de kadın istihdamı açısından önemli olduğunu dile getirdi. Bakan Varank, "Büyük, global, müşteri memnuniyetini düşünen firmalar çağrı merkezleri ile bu memnuniyetlerini çok üst seviyelere çıkarabiliyorlar. Bu açtığımız tesis bin 300 kişiyi istihdam etme kapasitesine sahip. Ancak şu anda 111 kişiyi istihdam ediyor. Bu kurdele kesim töreni vesilesiyle Türkiye'deki büyük firmalara da çağrı yapmış olalım. Oldukça modern yeni teknoloji ile kurulmuş bu tesisi değerlendirebilir, yatırımlarını buraya yapabilirler. Böylece hem kendileri hem de şehrimiz kazanır. Çağrı merkezi Siirt'e hayırlı olsun" dedi.


Daha sonra Bakanlar Varank ve Dönmez tarafından çağrı merkezinin açılışı yapıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Fuat Atik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Mustafa Varank, Fatih Dönmez, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
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