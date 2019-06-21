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Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

30 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği öğrenildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
Pervari, Siirt, 3. Sayfa
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