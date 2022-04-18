Siirt'te bağımlılıkla mücadele çalıştayı - Son Dakika

Siirt Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele-Ben Olsaydım" çalıştayı başladı.

Vali Yardımcısı Samet Öztürk, Siirt Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, toplumun tamamını ilgilendiren bağımlılıkla mücadelenin bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında ülkede çeşitli faaliyetler yürütülüp projeler uygulandığını dile getiren Öztürk, bağımlılıkla mücadelenin başarıya ulaşması için kamu kurum, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çalıştayda sorunlara karşı çözüm örnekleri ortaya konulacağını kaydeden Öztürk, "Bağımlılıkla mücadele çözüm önerileri Siirt düzeyinde ele alınıp kurumların elindeki verileri paylaşarak ilimizin genel resmini görmüş olacağız. Toplumda farkındalık oluşturabilirsek sorunun çözümüne de büyük kolaylık sağlamış olacağız." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de uyuşturucu ve madde bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi ülkeyi de tehdit ettiğini belirterek, "Hiç kimse bize bir şey olmaz demesin. Maalesef uyuşturucu kullanımı ilkokul düzeyine kadar düşme eğiliminde, köylere kadar ulaşmış durumda. Bize nefesimiz kadar yakın. Böyle önemli bir konuda yapacağımız çalıştaydan çıkacak sonuçları rapor halinde Bakanlığa sunacağız." dedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Büşra Eskifuruncu ise tütün bağımlılığı hakkında genel bilgi verdi, bağımlılığın insan sağlığına zararlarını anlattı.

İl Halk Sağlığı Uzman Hekimi Dr. Cansu Karabiber de çalıştayın amaç ve kapsamı hakkında bilgiler paylaştı, "Ben olsaydım" tartışma ve geri bildirim programını yönetti.

2 gün sürecek çalıştay, alkol ve madde bağımlılığı ile davranışsal bağımlılık konularında yapılacak oturumlarla sona erecek.