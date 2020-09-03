Siirt'te bahçesinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beğendik beldesinde ikamet eden A.P'nin bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonda, 10 kilo 200 gram kubar esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.P, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:35 - Kaynak: AA
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