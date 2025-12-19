Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler - Son Dakika
Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler

Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler
19.12.2025 15:14  Güncelleme: 15:50
Siirt'te evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulunan 39 yaşındaki Gülhan Börülce, Ankara'da toprağa verildi. Olayla ilgili kadının kendisine saldıran kişi ya da kişilere direndiği için bir süre evde arbede yaşadığı, saldırganların hırsızlık amacıyla eve girdiği ve dışarıya ses gitmemesi için elektrikli aletleri çalıştırdığı iddia edildi.

Siirt'te Barış Mahallesi'nde yer alan lojman dairesinde dün sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; askeri personel eşi Gülhan Börülce'den (39) haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine gölgeye yönlendirilen ekipler, girdikleri evde Börülce'nin bıçaklanmış haldeki cesediyle karşılaştı. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek için Ankara'ya getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gülhan'ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

DIŞARI SES GİTMESİN DİYE ELEKTRİK ALETLERİ ÇALIŞTIRMIŞLAR

Cinayetle ilgili konuşan Gülhan'ın yakınları ise olayın yaşandığı evde, Gülhan'ın kendisine saldıran kişi yada kişilere direndiği için bir süre arbede yaşandığını ileri sürdü. İddialar arasında saldırganların hırsızlık amacıyla eve girdikleri ve dışarıya ses gitmemesi için de elektrikli aletleri çalıştırdı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, Gülhan'ın eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Ankara, Siirt, Suç, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
