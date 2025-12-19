Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler

Siirt'te Barış Mahallesi'nde yer alan lojman dairesinde dün sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; askeri personel eşi Gülhan Börülce'den (39) haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine gölgeye yönlendirilen ekipler, girdikleri evde Börülce'nin bıçaklanmış haldeki cesediyle karşılaştı. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek için Ankara'ya getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gülhan'ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

DIŞARI SES GİTMESİN DİYE ELEKTRİK ALETLERİ ÇALIŞTIRMIŞLAR

Cinayetle ilgili konuşan Gülhan'ın yakınları ise olayın yaşandığı evde, Gülhan'ın kendisine saldıran kişi yada kişilere direndiği için bir süre arbede yaşandığını ileri sürdü. İddialar arasında saldırganların hırsızlık amacıyla eve girdikleri ve dışarıya ses gitmemesi için de elektrikli aletleri çalıştırdı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, Gülhan'ın eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu aktarıldı.