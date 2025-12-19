Siirt'te Barış Mahallesi'nde yer alan lojman dairesinde dün sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; askeri personel eşi Gülhan Börülce'den (39) haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.
İhbar üzerine gölgeye yönlendirilen ekipler, girdikleri evde Börülce'nin bıçaklanmış haldeki cesediyle karşılaştı. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek için Ankara'ya getirildi.
Gülhan'ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cinayetle ilgili konuşan Gülhan'ın yakınları ise olayın yaşandığı evde, Gülhan'ın kendisine saldıran kişi yada kişilere direndiği için bir süre arbede yaşandığını ileri sürdü. İddialar arasında saldırganların hırsızlık amacıyla eve girdikleri ve dışarıya ses gitmemesi için de elektrikli aletleri çalıştırdı yer aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, Gülhan'ın eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu aktarıldı.
Son Dakika › 3-sayfa › Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?