Siirt'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siirt'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Siirt\'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
18.12.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Siirt\'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Haber Videosu

Siirt'te 39 yaşındaki Gülhan B., evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Siirt'te bir kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, dün Barış Mahallesi'ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan B'den (39) haber alınamaması üzerine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN İL DIŞINDA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Gülhan B'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu arada kadının eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Siirt, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    ölü bulundu falan yazılır amk mal editörü bıçaklanmış ceset bulundu ne 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır Türkiye'nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oldu İşte canlandıran futbolcu Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Lewandowski’den Fener taraftarını üzecek haber Lewandowski'den Fener taraftarını üzecek haber
Luigi Kürk Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı Luigi Kürk & Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe’de iki imza birden Fenerbahçe'de iki imza birden
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

14:15
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
14:10
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
14:01
İddialar art arda geliyor Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
13:19
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
13:15
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan’dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
13:13
Bakan Fidan’dan SDG’ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor
12:45
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız’ın evinde aparat bulundu
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 14:39:36. #7.11#
SON DAKİKA: Siirt'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.