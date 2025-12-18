Siirt\'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Siirt'te bir kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, dün Barış Mahallesi'ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan B'den (39) haber alınamaması üzerine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
