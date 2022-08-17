Anız yangınlarının önlenmesi konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Anız yangınları doğal dengeyi bozuyor. Bunun yanı sıra daha büyük yangınlara da neden olabiliyor." dedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te çıkan anız yangını saman balyalarına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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