Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi seminer eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi seminer eğitimi verildi - Son Dakika

Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi seminer eğitimi verildi

7 saat önce

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'te görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi seminer eğitimi verildi, System.String[]

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'te görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa, Siirt Vali Yardımcısı Selim Erkovan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Güvenlik Korucuları Şube Müdürü Meltem Tekinkuruoğlu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ile çok sayıda korucu katıldı.


Burada konuşan Siirt Vali Yardımcısı Selim Erkovan, güvenlik güçlerinin, tam bir koordinasyon halinde her türlü terörist saldırısına karşı kararlılıkla mücadele yürüttüğünü söyledi. Erkovan, "Binlerce yıldır bu topraklar üzerinde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan vatandaşların arasına, kin, nefret ve fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Devletimizin bütünlüğüne yönelik haince, sinsice saldırılar yapan, ihanet şebekelerini yok etmek ve etkisiz hale getirmek için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımız milleti ile daha güçlü ve kararlıdır" dedi.


Güvenlik, asayiş ve özelikle terörle mücadelede, güvenlik güçlerinin sahada en büyük destekçisinin güvenlik korucuları olduğunu belirten Erkovan, güvenlik güçlerinin, kahraman güvenlik korucuları ile ilde çok ciddi çalışmalara imza attığını ifade etti. Erkovan, İçişleri Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan güvenlik korucularına teşekkür etti.


Daha sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Güvenlik Korucuları Şube Müdürü Meltem Tekinkuruoğlu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın birer konuşma yaptı.


Program, güvenlik korucularının sorun ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi. - SİİRT

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mithat Can, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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