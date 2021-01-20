Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı

20.01.2021 17:21

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı Siirt'in Pervari, Baykan, Şirvan, Kurtalan, Eruh ve Tillo ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı

SİİRT - Siirt'in Pervari, Baykan, Şirvan, Kurtalan, Eruh ve Tillo ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Bölgede beş günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı 20 köy, Şirvan ilçesine bağlı 5 köy, Eruh ilçesine bağlı 20 köy, Kurtalan ilçesine bağlı 3 köy, Baykan ilçesine bağlı 14 köy ve Tillo ilçesine bağlı 2 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığını belirten İl Özel İdare yetkilileri, "Karla mücadele çalışmamız devam etmektedir. Ekipler ilçelerimize bağlı köy yollarında çalışır iken açılan köy yollarımız yağan aşırı kardan ötürü tekrar ulaşıma kapanmış durumdadır. Önceliğimiz hastalarımızdır. 112 ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız ve köylerde bulunan hastalarımızı ambulanslara yetiştiriyoruz. Şirvan İlçemize bağlı Ormanlı köyünde yaşayan de kalp ve tansiyon hastamızı 112 Acil Servis ekiplerine teslim eder iken Pervari ve Şirvan İlçelerine bağlı köylerde mahsur kalan yolcu minibüsleri de kurtarıldı" dedi.

Öte yandan Pervari İlçesine bağlı Geçittepe grup köy yollunda ise kar kalınlığı 2 metreyi bulduğu öğrenildi.

Şirvan'da hasta ve araçlar kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde rahatsızlanan Figen Işıkdağ karla mücadele ekipleri tarafından alınarak 112 acil servis ekiplerine sevk edildi. Ormanlı köyünde yaşayan ve tansiyon hastası Figen Işıkdağ yakınları verdiği ihbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Işıkdağ'ı alarak 112 acil servis ekiplerine sevk edilmesini sağladıkları öğrenildi. Işıkdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Şirvan İlçesine bağlı Elmadalı köyünde ise kara saplanan köy minibüsü İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı

Pervari, Şirvan, Siirt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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