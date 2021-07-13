Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İdris Çiftçi idaresindeki 56 BB 376 plakalı otomobil, Şirvan- Tillo kavşağında Sabri Yıldızeli'nin kullandığı 33 CME 23 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika