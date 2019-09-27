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Siirt'te TYÇP kapsamında istihdam edilecek 675 kişi kura ile belirlendi

28 dakika önce

Siirt'te Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edilecek 675 kişi için kura çekildi.

Siirt'te TYÇP kapsamında istihdam edilecek 675 kişi kura ile belirlendi, System.String[]

Siirt'te Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edilecek 675 kişi için kura çekildi.

Siirt Öğretmenevi'ndeki toplantı salonunda noter huzurunda çekilen kurada ismi okunanlar büyük sevinç yaşadı.


İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mithat Ege, TYÇP kapsamında il ve ilçelerdeki okullarda çalıştırılmak üzere 500'ü temizlik 175'i de güvenlik olmak üzere 675 kişi için kura çekildiğini söyledi.


Kuranın herkesin katılımıyla noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapıldığını aktaran Ege, "Kurada ismi çıkanlar yakın zamanda okullarda çalıştırılacak. Program 30 Haziran 2020'de sona erecek." dedi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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