Siirt'te vakalar rekor kırdı! Camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenli olarak açıklanan İllere Göre Haftalık Koronavirüs Vaka Sayısı'nı içeren tabloyu paylaştı. 17-23 Temmuz arasındaki dönemi gösteren vaka tablosunda Siirt yüz bin kişide görülen 748,39 vaka sayısıyla rekor kırdı. İkinci sırada gelen 223,94 ile Diyarbakır, aradaki korkunç farkı gözler önüne serdi.

CAMİLERDEN ANONS YAPILMIŞTI

Geçen hafta, en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu şehirlerden biri olan Siirt'te toplumsal bağışıklığın artırılması için camilerden anons yapılmıştı.

"SALGIN TEHLİKESİ GEÇMİŞ DEĞİL"

Yapılan anonsta, "Aşınızı yaptırınız inançta olunuz. Yazın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Konutlarda kalmaya ve önlemlere uymaya daima birlikte devam edelim. Unutmayalım salgın aşı ile biter. Yarına daha itimatla bakmak için aşı olunuz. Hastanelerimizde, aile sıhhati merkezlerinde ve taşınabilir aşı noktalarında randevusuz aşınızı yaptırabilirsiniz" sözlerine yer verilmişti.