Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çocukların yüzünü güldürdü
08.01.2021 13:17
Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde birçok vatandaşa yardımda bulunan Siirt Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriçocukların yüzlerini güldürdü.
Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde birçok vatandaşa yardımda bulunan Siirt Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri
çocukların yüzlerini güldürdü.
Cefa Sosyal Destek Grubu üyesi gençler, kent merkezinde Algül, Sakarya ve Karakol mahallelerini dolaşarak, korona virüs salgınından dolayı dışarı çıkmayan çocuklara oyuncak dağıttı. Çocukların sevinçlerine ortak olduklarını kaydeden Grup koordinatörü Mehmet Keskin, geleceği inşa edecek çocukların hayal ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için Vali Osman Hacıbektaşoğlu öncülüğünde çocuklara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. - SİİRT
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