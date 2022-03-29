Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edildi - Son Dakika
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Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edildi

29.03.2022 14:41
Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edildi

Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pervari- Şirvan kara yolundaki Çetin Hidroelektrik Santrali yakınında yaralı benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, baraj görevlileri tarafından bulunan yaralı hayvanları veteriner kliniğine götürdü.

Ekipler tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan yaralı kuşları bulundukları bölgede doğaya saldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pervari, Siirt, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edildi - Son Dakika


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