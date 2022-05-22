Siirt'te 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması gerçekleşti

22.05.2022 13:00
Siirt'te 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması gerçekleşti

Siirt kent merkezinde 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması çerçevesinde 48 internet kafe denetlendi.

Siirt kent merkezinde 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması çerçevesinde 48 internet kafe denetlendi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaşa dışı bahis ve siber suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesi, oynatan ve oynayan şahıslar hakkında gerekli adli, idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla internet kafelerin denetlemesi yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ve ilçelerde görevli toplam 17 ekip ile 48 internet kafe denetlenirken 251 şahıs sorgulandı. Uygulama esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
'Ucuz konteyner' ilanlı dolandırıcılara operasyon: 17 gözaltı 'Ucuz konteyner' ilanlı dolandırıcılara operasyon: 17 gözaltı Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bahis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:39 Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kavga yaşandı! Şoför başından vurularak hayatını kaybetti
11:36 Bodrum'da lahmacun neden 200 liradan satılıyor? Yetkili isim yanıtladı: Mutlaka bir nedeni vardır
11:35 Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Survivor çıkışı: İzlemek caiz değil
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 13:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement