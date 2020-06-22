Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı - Son Dakika

Korana virüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulan Gökçebağ beldesine bağlı Yeni Mahallesinde 2 yılanın çiftleşme dansı yaptığı görüldü. Mahalle sakinlerinden Furkan Şahin cep telefonu kamerasıyla yılanların dansını görüntüledi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan yılanları 5 dakika boyunca izlediğini kaydeden Şahin, hayvanlara zarar vermeden oradan ayrıldığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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