Siirt'ten İdlib'e yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Siirt Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İdlib'teki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyadan sorumlu müftülük görevlisi Zafer Yunus Aşan, Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu karşısında kurulan çadırda toplanacak yardımların, kış gününde zor günler geçiren Suriye halkına ulaştırılacağını söyledi.

Kampanyanın 2 Şubat'a kadar süreceğini belirten Aşan, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başta İdlib bölgesinde yaşayanlar olmak üzere, Suriye'nin diğer yerlerinde zor durumda olan kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlatıldı. Yurt genelinde 'Yolun iyilik olsun' temasıyla başlatılan kampanyaya ilimizde Müftülük bünyesinde oluşturulan komite ile kampanyayı destek oluyoruz. Ayrıca Siirt'teki tüm camilerde makbuz karşılığında para yardımı toplanıyor. Tüm kardeşlerimizin bu kampanya destek olmalarını bekliyoruz."