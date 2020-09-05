Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Doğu Sadak-1 petrol kuyularında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Doğu Sadak-1 petrol arama kuyularında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile Eruh ilçesinin Bayıryüzü köyündeki petrol sahasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Petrol üretim sahasını gezen Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin en kaliteli petrolünün Eruh'ta üretilmesinin, bölgenin sosyo ekonomik yapısına önemli bir katma değer sağladığını belirtti.

Siirt ekonomisine katkı sunacak her türlü yatırıma destek verdiklerini kaydeden Hacıbektaşoğlu, Doğu Sadak-1 Petrol arama sahasında petrol rezerv miktarı ve saha geliştirme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Hacıbektaşoğlu, 2 bin 500 metre derinlikten çıkarılan ve son derece kaliteli olan ham petrolün tankerlerle Batman TPAO'ya taşınarak işlendiğini dile getirdi.

Hacıbektaşoğlu incelemelerinin ardından beraberindekilerle Eruh ilçesine geçti.

Kaymakam Ali Erdoğan'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Eruh Belediyesini de ziyaret ederek, alt yapı çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Cevher Çiftçi'den bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulunarak talepleri dinledi.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasının, salgınla mücadelede en önemli tedbir olduğuna dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, devletin varlık nedeninin, vatandaşlara hizmet etmek olduğunu anlattı.

İlçenin huzur, güven ve istikrar içinde her geçen daha da geliştiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, vatandaşların yaşam standartlarının daha da yükseleceğini sözlerine ekledi.