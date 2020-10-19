Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu farkındalık için çöp topladı - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu farkındalık için çöp topladı

19.10.2020 11:21
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu farkındalık için çöp topladı, System.String[]

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla çöp topladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla çöp topladı.

Siirt Belediyesince Barış Mahallesi Şeyh Ebulvefa Caddesi'nde düzenlenen temizlik kampanyasına katılan Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kurum müdürleri ve temizlik personeli ile cadde ve sokakları temizledi.

Vatandaşı temizlik konusunda duyarlı olmaya davet eden Hacıbektaşoğlu, kampanya ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

İl, ilçe ve köylerde park, bahçe, çocuk oyun alanları, cadde ve sokaklarda temizlik kampanyasının startının verildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt genelinde başta biz sorumlu belediyeler, kamu kurumları, esnafımız ve vatandaşımızı çevreyi temiz tutmaya davet ediyoruz. Tüm birimlerimiz sürekli çalışıyor ama çevre kirliliğiyle baş edemiyoruz. Çevreyi temiz tutmanın öncelikli koşulu kirletmemektir. Çevreye sahip çıkarsak temizlik çok daha etkili bir şekilde kontrol edilebilir. Bu, farkındalık oluşturmak için yapılan bir çalışmadır. Temizlik imandandır. Allah'ın lütfettiği toprağı, suyu ve havayı korumak zorundayız. Bu sadece sorumlu kurum, kişilerin yapabileceği şeyler değil. Hep birlikte bunu başaracağız. Siirt'i temiz tutacağız."

Barış Mahallesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu farkındalık için çöp topladı - Son Dakika

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