Siirtli hayırsever kar nedeniyle yolda kalan ihtiyaç sahiplerine otelini açtı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan hayırsever Hifzullah Yeşil, kentte etkili olan kar nedeniyle yolda kalan ihtiyaç sahibi vatandaşları otelinde misafir ediyor.

Etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle Baykan- Bitlis kara yolunda vatandaşların mahsur kaldığını öğrenen Yeşil, Baykan'ın Veyselkarani beldesinde bulunan 75 odalı otelinin kapısını mağduriyet yaşayanlara açmaya karar verdi.

Yeşil, sosyal medya hesabından yaptığı davet üzerine, 2 günde yolda kalan 5'i İran uyruklu 25 kişiyi otelinde ağırladı.

"Başımızın üstünde yerleri var"

Yeşil, AA muhabirine, beldede otel işletmeciliğinin yanı sıra spor kulübü yöneticiliği de yaptığını belirterek, gençleri spora yönlendirdiğini söyledi.

Otelinin kapısını her zaman ihtiyaç sahiplerine açtığını ifade eden Yeşil, "İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan-Bitlis yolumuz ulaşıma kapandı. Bu nedenle bazı vatandaşlar yolda kaldı. Bu insanlara destek amacıyla yol açılıncaya kadar konaklama, yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi sosyal medyada duyurduk." dedi.

Çağrısının ardından 5'i İran uyruklu 25 kişinin otele geldiğini anlatan Yeşil, "Bir çoğu aileydi. Sabah yolların açılmasıyla misafirlerimizi otelden uğurladık. Onların duası bize yeter. Otelimizde 24 saat sıcak suyumuz mevcut. Buraya gelenler, 'Barınma sorunu var mı?' diye düşünmesin. Gelsinler, başımızın üstünde yerleri var." diye konuştu.

Yeşil, bu oteli işlettiği sürece ihtiyaç sahiplerini ve mağduriyet yaşayanları her zaman ücretsiz ağırlamaya devam edeceğini aktardı.

Vatandaşlardan Zeki Eren de Yeşil'in sosyal medyadan yaptığı davetin kendilerini duygulandırdığını belirtti.

Eren, "Gönlü geniş bir kardeşimiz. Kendisine duyarlılığı için canı gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.