Şıktaşlı'dan Cengiz Ergün'e Otobüs Göndermesi

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı seçim çalışması kapsamında gittiği Karaköy 'de Cumhur İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 'e sert eleştirilerde bulundu. Şıktaşlı, "İnsanını tanıyorsan ona göre iş yaparsın. Tanımıyorsan da bugün olduğu gibi çarşı da yürüyemez, otobüsle halkı selamlarsın" diye konuştu.Millet İttifakı adayları Yunusemre ilçesi Karaköy semtinde vatandaşlarla buluştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, vatandaşlara projelerini anlattı. Şıktaşlı'ya, Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan ve Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir de eşlik etti. Karaköy halkından destek isteyen Şıktaşı, Cumhur İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün topa tuttu.Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, betona yatımı bırakıp üretim ekonomisine geçeceklerini kaydeden Şıktaşlı, "Ülkenin ekonomik durumu ortada, ortalık yangın yeri. Artık betona yatırımı bırakıp, üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Tabi her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Yakın zamanda Saruhan Oteli önünde kuleler inşa etmeye başlandı. 230 milyon lira bedelle ihale edildi. İçerisinde ofisler var. Siz hemşehrilerim o ofislerde oturmayacak. Ben de oturmayacağım. Neden yapıldı. Bir müteahhit işinin olması gerekirken, belediyenin kaynaklarını kullandığı bu tarz işlere ne gerek var. Biz diyoruz ki elimizdeki imkanları tarıma ve hayvancılığa yatıracağız. Bu ne anlama geliyor. Tarımı destekleyeceğiz. Aydın 'da çiftçi traktör alır hale geldi. Çünkü Aydın'da, Büyükşehir çiftçiyi destekliyor. Tarımı, hayvancılığı, çiftçiliği destekleyecek yapı Manisa Büyükşehir Belediyesi'dir. İzmir 'de de tarımsal kalkınma ile ilgili fevkalade işler yapılıyor. Gittik, görüştük, onlardan da bilgi aldık. Kırsal nüfusu şehir nüfusuna en yüksek oranlı bir ilimiz İzmir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de tarımcısını ve çiftçisini destekliyor" diye konuştu."Bugün olduğu gibi çarşı da yürüyemezsin"Şıktaşlı, şöyle devam etti: "Bizim Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 1,2 katrilyon. Büyükşehrimiz herhangi bir icraat yapmak değil, bir kuruşluk şu projeyi yapacağım diye telaffuz da dahi bulunmuyor. Manisa'da ekonomik kriz var. Sıkıntı var. Nasıl çözeceğiz. Herkes bildiği işi yapar. İnsanını tanıyorsan ona göre iş yaparsın. Tanımıyorsan da bugün olduğu gibi çarşı da yürüyemez, otobüsle halkı selamlarsın. Durum ortada. Hükümetin oradan inersin manolyaya, çıkarsın oradan yukarıya Sultanönü'ne, oradan bir daha inersin. Bir tur daha atarsın. Yürüyemezsin. 5 tane aşağıda koruma, 3 tane yukarı da koruma. Değişti bazı şeyler herhalde şehirde. Manisa'da mesafeler mi uzadı. Çarşının kilometreleri mi arttı. 700 metrelik mesafede halkla kucaklaşmak varken, herhalde bu da yeni moda oldu. Halkını tanımak onun derdine derman olmak bence yöneticinin birinci asli vazifesidir. Bunu unutmaması lazım" diye konuştu."Milliyetçilik memleketine, insanına hizmet etmektir"Şıktaşlı, kendi kendine yeten bir Manisa inşa edeceklerini belirterek, "Hedeflerimiz var. Tarımı, hayvancılığı ve enerjisi ile Manisa kendine yetecek. Manisa gibi diğer illerde kendine yettiğinde ülke kendine yetecek. Arpayı, samanı dışarıdan ithal etmeyeceğiz. Kimsenin de bizim üzerimizde söz de oyunlarına imkan vermeyeceğiz. Milliyetçilik insanına, memleketine hizmet etmektir. Sadece konuşarak hamaset yapmak değildir. Büyükşehir belediye başkanı iki hafta 50 proje açıkladı. Önümüzdeki 5 yıl da ben bunları yapacağım dedi. Biz de merak ettik acaba geçen dönem ne yaptı dedik. Baktım 40 proje var. 6 tanesini yapmış. Ben daha çok yaptım diye cevap veriyor ama 6 buçuk yapmış olsun, 7 değil. Açıkladığı projelere de falanca sözü diyerek adını yazıyor. Geçen dönemdeki 40 projeden 34 tanesini tutmamışsın. Bir de kalkmış kendi sözü, kendi sözü diye yazıyorsun. Sen önce verdiğin sözleri yap. Sonra söz vermeye devam et. Artık bizim milletimizin karnı tok. Kral çıplak. Her şey görünüyor. Fanusta yaşayarak, otobüsün içerisinde saklanarak, hiçbir yere varamazsın" dedi."Anketlerde öndeyim"Son yapılan anketlerde önde olduğunu, 31 Mart akşamı Manisa Büyükşehir Belediye başkanı olarak göreve geleceğini ileri süren Şıktaşlı, "Bizim insanımız eskisi gibi artık her şeye inanmıyor. Söylendi olmadı, söylendi olmadı. Bu artık bizim yaptırdığımız anketlerde de görülüyor. Büyükşehir belediye başkanlığını kazanıyoruz. Biz olmadık şeyi vaat etmeyeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Barbaros ve Nurlupınar mahallerine kanalımızı kapatacak mısınız diyorlar. Herkes vaat etmiş. Devlet Su İşleri izin vermiyor. Kanalın zaten kapanma ihtimali yok. Ama herkes atmış, tutmuş. Biz kapatmayacağız ama Devlet Su İşleri'ne proje sunarak kanalı taşıyabiliriz. Birileri teleferik dedi. Yapamadı. O maliyeti biz üstlenemeyeceğiz. Yalan mı söyleyelim biz de yaparız diye. Biz halka dokunacağız. Yapılabilecek projeleri yapacağız. Bunun sözünü vereceğiz" diye konuştu. - MANİSA