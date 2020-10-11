Şila'lı aramada otomobilin zulasında 52 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika

VAN'ın Gevaş ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik arama köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, aracın şöför ve yolcu koltuğu altına zulalanmış 42 kilo 500 gram eroin, 9 kilo 682 gram metamfetamin, 2 bin TL, 400 euro ve 120 bin Sudi Arabistan Riyali ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu sürücü R.G., gözalına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik arama köpeği 'Şila' ile yapılan aramada aracın şöför ve yolcu koltuğu altına zulalanmış 42 kilo 500 gram eroin, 9 kilo 682 gram metamfetamin, 2 bin TL, 400 euro ve 120 bini Sudi Arabistan Riyali ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilglii İran uyruklu sürücü R.G., yakalanarak gözaltına alındı.