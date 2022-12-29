Sıla'yı boğazını keserek katleden caniye, ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte son sözleri - Son Dakika
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Sıla'yı boğazını keserek katleden caniye, ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte son sözleri

29.12.2022 12:20

Giresun'da 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü boğazını keserek katleden Hüseyin Can Gökçek tutuklu yargılandığı davada, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gökçek, son savunmasında "'İbretialem olsun' diye asılmaya razıyım. Ölümü hak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. Nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek kaçtı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti Hüseyin Can Gökçek'e 'kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verdi. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı.

"ASILMAYA RAZIYIM"

Karar öncesi son savunmasında Gökçek, "Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; 'ibretialem olsun' diye asılmaya da razıyım. Ölümü hak ediyorum" dedi. Gökçek'in 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.

CİNSEL İSTİSMARDA DA BULUNMUŞ

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Buyurun bunun dinle imanla tarikat la alakası yok 16 yaşında nişanlı buna kız veren ailede en az bunun kadar da suçlu Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıla'yı boğazını keserek katleden caniye, ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte son sözleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıla'yı boğazını keserek katleden caniye, ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte son sözleri - Son Dakika
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