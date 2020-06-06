Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı - Son Dakika

Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı

Kocasının öldüğü anı cep telefonunda konuşurken duydu

Oğlunun doğum gününü kutlamak için pasta aldı, akşama cenazesi geldi

ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesinde geçtiğimiz hafta kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında bulunan husumet nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Güneş ailesinin geçimini sağlayan Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş, husumetlileri tarafından vuruldu. Geride kalan 4 kadın ise eşlerinin mezarı başında dua ederek gözyaşı döktüler.

Geçen Cumartesi günü Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde Güneş ve Yıldız ailesi arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2014 yılında Yıldız ailesinden Burhanettin Yıldız, Hasan Güneş'in kızı Fatma Güneş'i kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler ara bulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra Fatma Güneş, düğünden aylar sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etti. Yıllar sonra bitmeyen husumette Güneş ailesi tarlalarına gübreleme yapmaya giderken Yıldız ailesi üyeleri tarafından saldırıya uğradı.

Traktörle tarlaya giden Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş'e, yolda karşılarına çıkan Sıracettin Yıldız tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Güneş ailesi de yanlarında bulunan tabancayla Yıldız'a karşılık verdi. Arkadan gelen İrfan ve Burhanettin Yıldız, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda Hasan Güneş, Sıddık Güneş ve tek çocuğu olan Sinan Güneş, Baki Güneş ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. İki tarafı ayırmak isteyen bir kişi ise yaralandı.

"Geride 10 yetim çocuk kaldı"

Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Hasan Güneş'in 6, Sinan Güneş'in 2, Baki Güneş'in ise 2 çocuğu yetim kaldı. Sıddık Güneş'in ise tek çocuğunun Sinan Güneş olduğu belirtildi. 1 sene önce askerden gelen Sinan Güneş silahlı çatışma da babası ile aynı kaderi paylaştı.

"Kocasının ölümünü cep telefonuyla konuşurken duydu"

Olay anında Baki Güneş, Sinan Güneş'in eşi olan Fidan Güneş'i arayarak saldırıya uğradıklarını söyledi. Fidan Güneş, telefonda konuşurken silah seslerini ve kocası Sinan Güneş'in öldüğünü duydu. Telefonu kapatarak olay yerine koşan Fidan Güneş, eşi Sinan Güneş, kayınpederi Sıddık Güneş ve akrabaları Hasan ile Baki Güneş'in cesedi ile karşılaştı.

Sinan Güneş'in eşi Fidan Güneş, "Olay günü eşim Sinan Güneş, amcasının oğlu Baki Güneş, kayınpederim Sıddık Güneş ve Hasan Güneş gübre alarak Hazazlar mevkinde bulunan bize ait tarlaya gittiler. 15 dakika falan sonra telefon geldi. Baki Güneş, 'Sıddık Yıldız'ın oğulları bizi öldürecekler, bize pusu kurmuşlar' dedi. Telefonla aradı, laf ağzındayken silahlar patladı. O anda çatışma olduğunu anladık. Kalkıp olay yerine gitmek istedim, belki benim eşim canlıydı, gitsem belki kurtarabilirdim. Sıddık Yıldız beni darp etti, bana ağza alınmayacak hakaretler savurdu. 'Ben senin eşini öldürdüm, senide oğlunu da onun yanına gömeceğim' dedi. Telefon da Sıddık Yıldız'ın çocukları bize pusu kurmuşlar dedi, irfan Yıldız, Burhanettin Yıldız ve Sıcarettin Yıldız'dan bahsediyor. Zaten o sırada sesi kesildi, tam konuşmadan biz vurulduk diyemeden ya telefon parçalandı elinde ya da vuruldu düştü. Bu kavga, aramızda ki husumet arazi anlaşmazlığı değil. Kız kavgası, Fatma Güneş'in kaçması üzerine aramızda husumet başladı. Hangi anne, baba yavrusuna git kendini öldür, intihar et diyebilir. Fatma Güneş kaçtı, 3 ay sonra kendini astı. Fatma onların baskılarına dayanamadı, sürekli darp ettiklerine, eziyet, işkence ettiklerine dair görgü tanığı da var" dedi.

"Zanlılar için idam istiyoruz"

Olaydan sonra zanlılar için idam istediklerini belirten Fidan Güneş, "İdam istiyorum, Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanına sesleniyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Süleyman Soylu, Allah rızası için halimi görün. Beni iki yetimle ortada bıraktılar. Katillerine de sesleniyorum, ben yıkılmadım benim çocuğum var Sinan'ın yerine, Baki'nin de çocukları var biz yıkılmadık ayaktayız. Bundan sonra bir şey yapmayı düşünmüyorum. Evlatlarımı babalarını kaybettim diye ortada bırakacak değilim. Ben evlatlarımı annelikte yapacağım, babalıkta yapacağım, sahip de çıkacağım. Gelip bizi tehdit ediyorlar. 'Benim 100 adamım var, benim namusumun ellere kalacağını da bilsem Sinan ve Baki'yi öldüreceğim' diyorlar. Bu zalimlik, pusuya yattıkları apaçık belli" diye konuştu.

"Oğlunun doğum günü için pasta aldı, akşama cenazesi geldi"

Tarlaya çıkmadan önce 21 yaşında ki Sinan Güneş, 3 yaşındaki oğlu Yiğit Güneş'in doğum günü için pasta alarak eşi Fidan Güneş'e getirdi. 'Pastayı hazırla, gidip geldikten sonra kutlarız' diyen Güneş'in, saatler sonra ölüm haberi geldi.

İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan Fidan Güneş, "Yiğit'imin doğum gününün olduğu gün ben Sinan'ımı toprağa verdim. Yiğit'imin doğum gününü babası kanıyla kutladı. Çocuğumun 3. yaşını ben kanla kutladım. Eşim pasta getirdi, akşama hazırlık yap gelip Yiğit'in doğum gününü kutlayacağım dedi. Gitti bana cenazesi geldi, ben oğlumun hediyesi olarak babasının cenazesini verdim. Oğlum 3 yaşına girdi babası göremedi" ifadelerini kullandı.

"Kozlarımızı paylaşacağız daveti yalan"

Olay anında kurşunların traktöre de isabet ettiğini belirten Fidan Güneş, "Traktörden can havliyle nasıl atlamışlarsa uzak mesafe yaralı olarak gitmişler. Bizi öldürmeye davet etmişler lafı yalan yanlarında bulunan sopa. Sopayla gitmişler. Madem savaşa çağırmışlar neden 4 kişiye 1 kişi gitmişler. Bizim onlara karşı kullandığımız silah sopa" şeklinde konuştu.

Olay sonrası kaçan İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız, askeri helikopter destekli jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama ve yakalama çalışmasında 23 saat sonra olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında bulunan arazide yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin yakalanmasının ardından yapılan aramalar sonucunda; 1 adet ruhsatsız Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız 3 Haziran 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmasını müteakip, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Olaya karışan Yıldız ailesi üyeleri ve eşyaları jandarma ekipleri tarafından köyden çıkarılarak başka köye taşındı.

Öte yandan Köseler Mahallesinde çıkacak herhangi bir olumsuz duruma karşı jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.