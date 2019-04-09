Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavga' İhbarına Giden Polislere Sürpriz Yaptılar

Silahlı Kavga' İhbarına Giden Polislere Sürpriz Yaptılar

46 dakika önce

'Silahlı kavga' ihbarına giden polislere sürpriz yaptılarKIRIKKALE - Kırıkkale'de silahla yaralamalı kavga ihbarında bulunan bir grup vatandaş, olay yerine gelen polis ekiplerine polis hatası dolayısıyla pasta kesip tatlı ikramında bulundu.

'Silahlı kavga' ihbarına giden polislere sürpriz yaptılar

KIRIKKALE - Kırıkkale'de silahla yaralamalı kavga ihbarında bulunan bir grup vatandaş, olay yerine gelen polis ekiplerine polis hatası dolayısıyla pasta kesip tatlı ikramında bulundu.
Kırıkkalespor Grup Daltonlar taraftarı tarafından Büyükşehir Parkında 112'ye silahla yaralamalı kavga ihbarında bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, alkış ve sloganlarla eşliğinde karşılandı. Daha sonra taraftarlar polislere ve sağlık ekiplerine pasta kesip tatlı ikramında bulundu. Slogan atıp ıslık çalan taraftarlar burada polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.
İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Durener Yay, "Eylemden haberimiz yoktu. 112 haber merkezine gelen ihbar doğrultusunda büyükşehir parkında kavga olduğu söylendi. Ekiplerle beraber geldik. Hoş bir sürprizle karşılaştık. Bizi seven daltonlar grubuna ve Kırıkkale'ye İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Çorumlu adına çok teşekkür ediyorum sağ olun" dedi.
Daltonlar Taraftar Grubu Başkanı Eray Ünve ise, "Güzel bir etkinlik oldu başardığımızı düşünüyorum. Buradaki amaç zaten birlik beraberlik. Onların yanında bizlerde hissetmek amacıyla bu etkinliği yaptık. İnşallah onlarında burnu kanamadan bu vatan için, milletimiz için canını dişine sıka sıka veda ediyorlar bizde bunların yanına mutluluk vermek amacıyla yapmış olduğumuz düzenlemeydi. İnşallah başarılı olmuşuzdur" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:13 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Polis, kavga, Genel
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