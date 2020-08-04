Silahlı kavgada 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. ile iki kişi arasında kavga çıktı. İddiaya göre A.K.'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu Dede A. olay yerinde hayatını kaybetti. Doğan Aslan ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlı A.K. ise gözaltına alındı. - MALATYA