Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavgada Seken Kurşun Çocuğa İsabet Etti

Silahlı Kavgada Seken Kurşun Çocuğa İsabet Etti

21 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada seken mermi başına isabet eden 12 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada seken mermi başına isabet eden 12 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami önünde, kardeş oldukları öğrenilen R.S. ve M.S. ile İ.Y. arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada, İ.Y. yaralandı.

Kavga sırasında seken mermilerden biri, ailesiyle cadde üzerinde seyir halindeki otomobilde bulunan İrem G'nin kafasına isabet etti.

Çocuk ve İ.Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan küçük kızın başına isabet eden kurşunun, kafatasını sıyırarak geçtiği belirtildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen İrem G, buradaki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümüne sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.Y'nin de hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

İki kardeşin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:00 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa
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