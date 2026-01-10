Silahlı Saldırı Sonrası Cami Avlusunda Cenaze - Son Dakika
Silahlı Saldırı Sonrası Cami Avlusunda Cenaze

Silahlı Saldırı Sonrası Cami Avlusunda Cenaze
10.01.2026 16:45
İstanbul Arnavutköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Reşit Timuçin toprağa verildi.

İstanbul Arnavutköy'de cami avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 60 yaşındaki Reşit Timuçin, bugün Taşoluk Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana gelmişti. İddiaya göre, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'in arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı silahla bacaklarına ateş açmış, vücuduna 4 mermi isabet eden Timuçin kanlar içinde yere yığılmıştı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Timuçin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ancak ağır yaralı olarak hastanede yaşam mücadelesi veren Reşit Timuçin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Timuçin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlanan Reşit Timuçin, Taşoluk Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, mahalle sakinleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalanmadı

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

