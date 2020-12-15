Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali - Son Dakika

Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali

15.12.2020 08:26
Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali, System.String[]

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde mısır tarlasında silaj makinesine sol kolunu kaptıran 4 çocuk babası Ahmet Aktaş (55), bedeli 62 bin euro olan protez kol için yardım bekliyor.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde mısır tarlasında silaj makinesine sol kolunu kaptıran 4 çocuk babası Ahmet Aktaş (55), bedeli 62 bin euro olan protez kol için yardım bekliyor.

Çarşamba ilçesi Orduköy Mahallesi'nde 17 Ekim'de kendisine ait mısır tarlasında çalışan Ahmet Aktaş, ayağının takılması üzerine dengesini kaybederek silaj makinesine kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Aktaş, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aktaş'ın kolunun omzundan aşağısı ameliyatla alındı. Olayın ardından Ahmet Aktaş'ın oğlu Mustafa Aktaş, sol kolunu kaybeden babası için protez kol arayışına girdi. Araştırma yapan Mustafa Aktaş, babasına 62 bin euroya elektronik kol taktırılabileceğini öğrendi. Aktaş ailesi, bu maddi güce sahip olmadığı için yardım bekliyor.

'BUNA DA ŞÜKÜR' Olay sırasında başkasına ait silaj makinesiyle mısır tarlasında çalıştığını söyleyen Ahmet Aktaş, "Bir anda dengemi kaybettim. Yüz üstü düştüm. ve o anda bütün bedenim çarkın arasına girdi. Sağ kolumla bir yere tutundum, tam olarak da hatırlamıyorum. Beni sola doğru çevirerek kolumu kaptı. Aşağı yukarı 5 dakikaya yakın feryat ettim. Tek seferde alıp da bırakmadı, bana işkence etti. Bu acının bir tarifi yok, Allah kimsenin başına vermesin. Bu halime de şükür, en azından hayattayım" dedi.'YARDIM BEKLİYORUM'

Kaldırıldığı hastanede 12 gün yoğun bakımda kaldığını belirten Aktaş, "Olayın ardından bir çare araştırmaya başladık. Çok sevindirici bir haber aldık. Sonradan da bu haber acı hale gelmeye başladı. Çünkü elektronik bir kol takılmasının bedelinin 62 bin euro olduğunu öğrendik. Bu para benim için bir servetten de öte. Yaşamımı sürdürmek için canla başla çalıştığım işten dolayı bu olay benim başıma geldi. Yetkililerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.


Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali
Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali
Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali
Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali
Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali

Ahmet Aktaş, Çarşamba, Protez, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silaj makinesine kolunu kaptıran çiftçinin protez kol hayali - Son Dakika


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