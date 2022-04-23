Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı - Son Dakika
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Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı

23.04.2022 22:41

Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı Şile Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı

İSTANBUL - Şile Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Birbirinden güzel atölyeler, nostaljik oyunlar, spor aktiviteleri ve sahne gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şile Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla coşkulu bir kutlama etkinliği düzenlendi. Çocuklar için hazırlanan atölyeler, nostaljik oyunlar, spor aktiviteleri ve sahne gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların yeteneklerini sergiledikleri ve meraklarını cezbeden birbirinden farklı 13 atölyenin bulunduğu programda çocuklar, kendileri için hazırlanan alanda spor aktiviteleri yaparak, seksek ve misket gibi nostaljik oyunları deneyimledi. Fide dikim, ebru, origami, rüzgar gülü, çim adam, lego, uçurtma ve karikatür atölyelerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar, ukulele dinletisi gibi sahne performanslarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Resim yarışmasının da düzenlendiği etkinlikte, dereceye giren çocuklara ödül takdim edildi. Çocuklar, etkinlik bitiminde hep birlikte iftar yapacak. İftarın ardından tüm ilçe sakinlerinin katılacağı fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Şile Marina yerleşkesinde gerçekleşen 23 Nisan kutlamalarına, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz ve Şile Emniyet Müdürü Hazım Gümüş de katıldı.

Etkinlikler çerçevesinde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "23 Nisan neşe doluyor insan. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Aynı zamanda milli egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102. Yıl dönümü, böylesine anlamlı bir günü, dünyaya çocuklar günü olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugün Şile Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu görmek adına onların mutlu olacağı, eğleneceği sahneler geliştirdik. Onların da burada mutlu olduğunu görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Akşam da çocuk iftarımızı vereceğiz. Onlarla beraber bu günü nihayete erdireceğiz.' dedi.

Etkinliğe katılan Sadem isimli bir çocuk ise, "Burada çok eğlendim. Yüz boyama yaptım, çok güzel bir yer. Gerçekten 23 Nisan'ı çok seviyorum. Atatürk bugünü bize armağan etmiş. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı
Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı
Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı
Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı

YORUMLAR
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Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı Dünya'nın ikinci Barbie Sergisi Safranbolu'da Dünya'nın ikinci Barbie Sergisi Safranbolu'da

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı - Son Dakika


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