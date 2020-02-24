Şili'de müzik festivali protestoları ateşledi - Son Dakika
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Şili'de müzik festivali protestoları ateşledi

6 saat önce

Şili'de Vina Del Mar kentinde düzenlenen müzik festivali halkın tepkisini çekerken, göstericiler ünlü şarkıcı çıkan Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı.

Şili'de müzik festivali protestoları ateşledi, System.String[]

Şili'de Vina Del Mar kentinde düzenlenen müzik festivali halkın tepkisini çekerken, göstericiler ünlü şarkıcı çıkan Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı. Olaylarda 23 kişi yaralandı


Şili'nin Vina Del Mar kentinde başlayan müzik festivali sosyal karışıklığın yeniden başlamasına neden oldu. Sokağa inen protestocular konser vermek üzere festivalin olduğu bölgeye gelen ve aralarında Ricky Martin'in de bulunduğu sanatçıların kaldığı otelin önündeki araçları yakarak polisle çatıştı. Çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.


Şili'de aylarca devam eden kanlı protestolar ve halk ayaklanması bir süredir yerini normalleşmeye bırakmıştı. Ancak Vina Del Mar şehrindeki müzik festivali, protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu. Festivalin yapıldığı Vergara Meydanın üç blok uzağında bir araya gelen protestocular, festival alanına yürüdüler. Güvenlik alanında bulunan polislerle çatıştı.


Ülkenin eğitimden, sağlığa, halk güvenliğine kadar pek çok ihtiyacı olmasına rağmen bu festivalin düzenlenmesinin halka hakaret etmek anlamına geldiğini ifade eden protestocular, "Hükümet bu festivale, 'ülkede durum normal' demek için izin verdi. Ancak öyle değil" dedi


Festivalin başladığı pazar günü 17.00'den bu yana polisle, göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, son saatlerde protestoların şiddetti artırdığı gözlendi. Göstericiler özellikle festivale katılan sanatçıların konakladığı otelin önünde gösteri yaparken, bazı göstericilerin oteli yakmak istedikleri gözlendi.


Vina Del Mar Belediye Başkanı Virginia Reginato ise yaralı veya tutuklu sayısına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, koruma ve güvenlik önlemlerinin iki katına çıkacağı bilgisini verdi.


Festivalin ilk gününde sahne alan Ricky Martin, "Her zaman barış içinde olun ama asla susmadan, hak ettiğinizi talep edin" ifadelerini kullandı. - SANTİAGO

Ricky Martin, Şili, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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